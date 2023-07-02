Folge vom 02.07.2023
Teamwork in Ocean CityJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 02.07.2023: Teamwork in Ocean City
44 Min.Folge vom 02.07.2023
Der sportbegeisterte Sean und seine Freundin Caroline suchen nach einem Zweitwohnsitz in Ocean City, dem Urlaubsort schlechthin, in dem Sean als Kind seine Ferien verbracht hat. Obwohl der Immobilienmarkt in der Gegend floriert, suchen die beiden ein bezahlbares Strandhaus für 525.000 Dollar inklusive Renovierung. Caroline hat ein gutes Auge für Design und viele Ideen, außerdem hilft ihnen bei der Renovierung ein Bauunternehmer, den Sean durch seine Liebe zu Extremsportarten wie Fallschirmspringen und Base-Jumping kennengelernt hat.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.