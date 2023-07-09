Folge vom 09.07.2023
Das runde HausJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 09.07.2023: Das runde Haus
45 Min.Folge vom 09.07.2023
Ein Ehepaar sucht nach vielen Familienurlauben am traumhaften Strand von Avon in North Carolina nach einem Feriendomizil an der ruhigen Küste, wo sie mit ihren drei Kindern Surfen und Stand-up-Paddeln können. Die Familie wünscht sich ein bezahlbares Haus für 415.000 Dollar inklusive Renovierung, das einen offenen Wohnbereich, drei bis vier Schlafzimmer und zwei Bäder hat. Zum Glück sind die beiden handwerklich geschickt und wissen, dass sie in der teuren Gegend rund um die Outer Banks selbst mit anpacken müssen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.