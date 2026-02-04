Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 1vom 04.02.2026
Nach einem Tornado ist das Haus der Familie Hollingworth verwüstet und nicht mehr bewohnbar. Die Nachbarschaft sowie Erin und Ben wollen helfen und das Zuhause wieder aufbauen. Die Profis engagieren zusätzlich zu ihrem Team Freiwillige, die beim Umbau mit anpacken. Nachdem die Handwerker das beschädigte Haus repariert haben, widmen sie sich der Renovierung der Zimmer. Das Esszimmer und die Küche werden vergrößert, ein zweites Bad errichtet und neue Möbel platziert.

