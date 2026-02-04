Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 2: Harley zieht aus
44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Harley ist 27 Jahre alt und lebt noch bei ihrem Vater. Nun möchte die junge Frau in ein eigenes Haus ziehen, weshalb Erin und Ben ihr bei der Renovierung helfen. Die Handwerker entfernen die alten Teppiche und reißen eine Wand heraus, damit mehr Tageslicht ins Wohnzimmer und in die Küche fällt. Die Wände in allen Zimmern werden in einem hellen Farbton gestrichen. Zudem modernisieren die Profis die Küche und verwandeln das ursprüngliche Esszimmer in einen Musikraum.
Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH