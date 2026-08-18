Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 13: Kostbare Erinnerungen
45 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Suzie, Scott und ihr Sohn Seth haben das Haus der Großeltern nebenan geerbt. Die Familie entscheidet sich, in das Anwesen umzuziehen, und Ben sowie Erin helfen bei der Renovierung. Die Profis gestalten die dunklen Räume in hellen Farbtönen. Zudem wird die Küche modernisiert und ein Wintergarten eingerichtet. Seth baut aus einem alten Bienenstock seines Opas eine kleine Kommode.
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Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7: Warner Bros. Entertainment GmbH