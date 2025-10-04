Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 20: Little Italy in Laurel
45 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 6
Tena und Bob wollen aus dem teuren New Jersey nach Laurel ziehen, um ihre Rente zu genießen. Erin und Ben finden das perfekte Haus für das Paar und renovieren es. Zunächst entfernen die Profis die Bäume und Büsche, die die Sicht auf das Anwesen blockieren. Im Inneren wird der Teppichboden entfernt und neues Parkett verlegt. Die Handwerker entfernen eine Wand, um die Küche zu vergrößern und ein Esszimmer zu schaffen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH