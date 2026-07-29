Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 3: Back to the Roots
44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Die Geschwister Jennifer, Pam und Tom möchten ein Ferienhaus in Laurel kaufen und renovieren, damit sie bei den Familienbesuchen nicht mehr im Hotel übernachten müssen. Erin und Ben finden das perfekte Anwesen und beginnen mit dem Umbau. Die Profis reparieren alle Fenster, tapezieren die Wände neu und bauen eine moderne Küche ein. Die historischen Böden sowie die Türrahmen behält die Familie. Zudem wird die komplette Außenfassade repariert und in einem Grünton gestrichen.
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Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7: Warner Bros. Entertainment GmbH