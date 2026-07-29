Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 4: Der große Test
45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Iris und Jack wollen aus Kanada nach Laurel ziehen und suchen ein Haus. Ben und Erin finden das perfekte Anwesen und renovieren es anschließend. Die Profis verschönern die Außenfassade und legen im Garten viele Blumenbeete an. Im Inneren des Hauses richten die Profis eine kleine Bastelecke für Iris ein. Die Handwerker entfernen eine Wand in der Küche, um diese zu vergrößern. Zudem wird das Gästezimmer in ein großes Bad mit einer begehbaren Dusche und Badewanne umgewandelt.
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Mein Kleinstadt-Traumhaus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 7: Warner Bros. Entertainment GmbH