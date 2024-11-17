Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 17.11.2024: Julian und Cindy
88 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Noch vor einem Jahr hatte sich Julian beim Blick in den Spiegel vor sich selbst geekelt. Sein ganzes Leben drehte sich nur noch ums Essen, und er hatte die Kontrolle über seinen Körper verloren. Als er Hilfe bei Dr. Now suchte, brachte Julian 377 Kilo auf die Waage. Sein großes Ziel: Eine Magen-OP und so viel Gewicht verlieren, dass er mit Ehefrau Irma eine Familie gründen könnte. Und das Abnehm-Programm war so erfolgreich, dass Julian zur OP zugelassen wurde, rapide Gewicht verlor und einen gut bezahlten Job fand. Nun will er weitere 135 Kilo abnehmen und dann den kleinen Sohn seiner Schwester adoptieren.
