Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 01.12.2024: Ontreon und Wess
88 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Als Ontreon das Diätprogramm von Dr. Now startet, leidet er an Diabetes im fortgeschrittenen Stadium sowie Herzinsuffizienz und bringt 318 Kilo auf die Waage. Er ist fast bewegungsunfähig und ganz auf die Hilfe von Ehefrau Musa angewiesen, dabei würde er so gerne mit ihr eine Familie gründen. Da Ontreon bei den folgenden Gewichtskontrollen weit über der Zielvorgabe bleibt, schickt Dr. Now ihn zur Psychotherapie, um dem Auslöser seiner Esssucht auf den Grund zu gehen. Bald stellt sich heraus, dass die körperlichen Schmerzen, die der 32-Jährige ertragen muss, von seinen seelischen Qualen noch übertroffen werden.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.