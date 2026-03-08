Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Folge vom 08.03.2026: Crystal
42 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Die 48-jährige Crystal leidet seit Jahren unter extremem Übergewicht. Mit 270 Kilo ist sie seit Jahren nahezu bettlägerig und vollständig auf die Hilfe ihres Vaters angewiesen. Ihr Leben spielt sich zwischen vier Wänden ab, fernab von Bewegung, Selbstständigkeit und Normalität. Crystal blickt auf eine lange Geschichte aus Gewichtszunahme, gescheiterten Abnehmversuchen und einer fehlgeschlagenen Magen-OP zurück. Emotionale Einsamkeit, geringe Selbstachtung und Schmerzen prägen ihren Alltag. Für ihre Tochter und sich selbst sucht sie schließlich Hilfe bei Dr. Now, der sie mit harten Anforderungen konfrontiert.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.