Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Ab 12
Ab 12
Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
In der neuen Doku-Reality-Serie kämpfen extrem übergewichtige Menschen um ihr Leben. Das Format begleitet Patienten mit über 300 Kilo Gewicht auf ihrem Weg zu einem Neuanfang. In Video-Tagebüchern berichten sie offen über ihre Ängste, familiären Konflikte und gescheiterten Abnehm-Versuche. Im Zentrum steht Adipositas-Spezialist Dr. Now, der die Patienten medizinisch betreut, klare Regeln setzt und sie auf eine lebensrettende Magen-OP vorbereitet. Die Serie zeigt herbe Rückschläge wie auch Erfolge – und macht deutlich, dass nachhaltige Gewichtsabnahme nicht nur eine körperliche, sondern vor allem mentale Herausforderung ist.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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