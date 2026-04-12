Destinee & Dynastiee -Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Mein Leben mit 300 kg: Die Videotagebücher
Folge vom 12.04.2026: Destinee & Dynastiee -Teil 2
41 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Für die Zwillingsschwestern Destinee und Dynastiee beginnt der nächste Abschnitt ihres Abnehm-Programms. Beide hoffen auf die entscheidende Magen-OP, doch ihre enge Bindung wird zur Herausforderung: Während Dynastiee ihr Ziel erreicht, droht Destinee zu scheitern, weil sie sich für ihre Schwester verantwortlich fühlt. Therapie, strikte Diät und harte Trainingseinheiten bringen die beiden an ihre Grenzen und zwingen sie, eigene Wege zu gehen. Erst als sie lernen, sich gegenseitig zu unterstützen, ohne sich auszubremsen, erhalten beide die Chance auf den Eingriff. Doch nach der OP beginnt der schwierigste Teil.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.