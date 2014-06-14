Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Leben mit 300 kg

Christina

TLCFolge vom 14.06.2014
Christina

Mein Leben mit 300 kg

Folge vom 14.06.2014: Christina

44 Min.Folge vom 14.06.2014Ab 12

Christina ist erst 22 Jahre alt und bringt fast 300 Kilo auf die Waage. Wegen ihres enormen Umfangs und Körpergewichts hat die junge Frau aus South Haven, Mississippi, ihr Haus seit zwei Jahren nicht mehr verlassen und ist ganz auf die Hilfe ihres Umfelds angewiesen. Die Familie trägt eine große Mitschuld an Christinas Fettleibigkeit, doch die wichtigste Entscheidung ihres Lebens hat die 22-Jährige jetzt selber zu treffen: Sie muss um jeden Preis abnehmen, sonst wird ihr Gewicht sie bald umbringen.

