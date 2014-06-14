Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 14.06.2014: Christina
44 Min.Folge vom 14.06.2014Ab 12
Christina ist erst 22 Jahre alt und bringt fast 300 Kilo auf die Waage. Wegen ihres enormen Umfangs und Körpergewichts hat die junge Frau aus South Haven, Mississippi, ihr Haus seit zwei Jahren nicht mehr verlassen und ist ganz auf die Hilfe ihres Umfelds angewiesen. Die Familie trägt eine große Mitschuld an Christinas Fettleibigkeit, doch die wichtigste Entscheidung ihres Lebens hat die 22-Jährige jetzt selber zu treffen: Sie muss um jeden Preis abnehmen, sonst wird ihr Gewicht sie bald umbringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.