Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 28.06.2014: James
44 Min.Folge vom 28.06.2014Ab 12
Fettleibigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch James Familie. Doch als seine Waage eines Tages über 320 Kilo anzeigt, fasst der junge Mann einen Entschluss: Er will nicht im selben Krankenhausbett enden, in dem schon sein Vater und seine Schwester starben, sondern endlich abnehmen und ein normales Leben führen. Doch eine Gewichtsreduktion nach herkömmlichen Methoden ist bei James nicht mehr möglich. Da sein Leben bereits am seidenen Faden hängt, kommt für ihn nur noch eine Magenbypass-Operation in Frage.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.