Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 28.03.2017: Randy
43 Min.Folge vom 28.03.2017Ab 12
Randy Statum aus Hull, Texas, wiegt 290 Kilo und hat Mühe, sich über längere Zeit auf den Beinen zu halten. Deshalb kann der 35-jährige geschiedene Vater das Familienunternehmen, ein Geschäft für Haushaltsgeräte, fast nicht mehr führen. Die meiste Zeit bleibt er zuhause und stopft Fastfood in sich hinein, um gegen seine Depressionen anzukämpfen. Zwei gescheiterte Beziehungen und das eingeschränkte Sorgerecht für seine Tochter, die er kaum sieht, machen Randy sehr zu schaffen. Doch die Uhr tickt: Wenn es der Texaner nicht bald schafft, soviel Gewicht zu verlieren, dass eine Magenbypass-OP durchgeführt werden kann, ist seine Lebenserwartung gering.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
