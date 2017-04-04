Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 04.04.2017: Teretha
45 Min.Folge vom 04.04.2017Ab 12
Teretha Hollis-Neely wiegt über 350 Kilo, ist seit Jahren ans Bett gefesselt und vollkommen von ihrer Familie abhängig. Die 47-Jährige aus Detroit, Michigan, fühlt sich in ihrem Körper gefangen, ist depressiv und kann sich nicht mehr alleine versorgen. Seit ihr Mann wegen Diabetes nicht mehr die Kraft zur Rundumpflege hat, leben sie beim gemeinsamen Sohn. Doch Terethas Tage sind gezählt: Wenn sie weiterhin Unmengen an Essen in sich hineinstopft, wird sie voraussichtlich nicht mehr lange leben. Dr. Nowzaradan aus Houston will der schwergewichtigen Frau helfen, doch dafür muss Teretha zum ersten Mal seit zwei Jahren ihr Bett verlassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.