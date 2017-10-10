Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 10.10.2017: Tanisha
44 Min.Folge vom 10.10.2017Ab 12
Tanisha Cleveland aus Silsbee, Texas, hatte eine schwere Kindheit. Schon früh musste sie sich um ihre drogensüchtige Mutter kümmern. Und als sie im Alter von 12 Jahren missbraucht wurde, war keiner da, der sie beschützte. Tanisha fing an, übermäßig zu essen, um für Männer weniger attraktiv zu sein. Außerdem fand sie Trost in Unmengen von Fastfood. Inzwischen bringt die 32-Jährige 273 Kilo auf die Waage und kann sich kaum alleine bewegen. Ehemann Troy und ihre Kinder müssen sie rundum versorgen, waschen und anziehen. Als ihre ebenfalls stark übergewichtige Mutter mit nur 50 Jahren stirbt, weiß Tanisha, dass sie ihr Leben schleunigst ändern muss.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.