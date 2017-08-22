Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 22.08.2017: Kirsten
45 Min.Folge vom 22.08.2017Ab 12
Kirsten Perez aus Longview, Washington, wiegt 278 Kilo. Die 38-Jährige hat kaputte Knie und Hüftgelenke und kann sich morgens kaum aus dem Bett quälen. Sie fühlt sich in ihrem Körper wie in einem Gefängnis. Als Mädchen war Kirsten normalgewichtig, doch mit 14 Jahren fing sie an, übermäßig zu essen und Drogen zu nehmen. Sie wurde vergewaltigt, bekam zwei Kinder von nicht bekannten Vätern, lebte mit Dealern zusammen, bis schließlich nur noch eine Möglichkeit blieb: zu ihren Eltern zurück zu ziehen. Seitdem versucht Mutter Cris, ihre Tochter zu einer Magenbypass-OP zu bewegen. Doch dafür müsste Kirsten nach Houston reisen - passt aber seit langem nicht mehr ins Auto!
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.