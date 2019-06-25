Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 25.06.2019: Octavia
89 Min.Folge vom 25.06.2019Ab 12
Octavia wiegt 314 Kilo und ist so dick, dass sie nicht mehr aufstehen kann. Seit über einem Jahr hat die 42-Jährige das Bett nicht verlassen und ist ganz auf die Hilfe ihrer Mitbewohnerin angewiesen. Jede Bewegung verursacht ihr starke Schmerzen, trotzdem kann Octavia nicht aufhören, Kalorienbomben in sie hineinzustopfen, denn Essen ist ihr einziges Glück. Als Kind vom Vater verlassen, als Teenager von einem Nachbarn missbraucht suchte Octavia Trost in Süßigkeiten und wog mit 13 schon 140 Kilo. Doch ihr Gewicht geriet völlig außer Kontrolle - und nun steht sie vor der Entscheidung: sofort abnehmen oder riskieren, den nächsten Geburtstag nicht zu erleben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.