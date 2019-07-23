Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 23.07.2019: Lacey
89 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 12
Lacey Hodder hatte schon immer mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Als Kind übernimmt sie die schlechten Essgewohnheiten ihrer Mutter und wiegt mit neun Jahren schon über 90 Kilo. Ihr Übergewicht macht sie zur Außenseiterin und auch zuhause gibt es immer mehr Probleme: Laceys arbeitsloser Vater verliert ständig die Beherrschung, so dass das Mädchen noch mehr Fast Food vertilgt, um Schutz und Trost zu finden. Heute ist Lacey 29 und bringt 313 Kilo auf die Waage. Da die junge Frau alleine lebt, hat sie ständig Angst zu stürzen, denn schon ein Ausrutscher unter der Dusche kann für sie tödlich enden. Wird sie es schaffen, ihre extreme Esssucht in den Griff zu bekommen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.