Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 22.04.2016: Wer kann mit seinem Tafelspitz überzeugen?
Folge vom 22.04.2016
Heute geht es um den besten Tafelspitz Berlins. Im Finale stehen das österreichische Restaurant "Austria - Das Original", das Lokal "Loreney" und das Restaurant "Brot & Salz". Wer kann mit seinem Tafelspitz den Fernsehkoch Andreas C. Studer und die Fachjury, Stefanie Hofeditz und Wolfgang "Filipp" de Filippo überzeugen? Wer gewinnt den heißbegehrten Siegerteller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
