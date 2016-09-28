Zartes Lamm, große Rivalen – wer setzt sich durch?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 28.09.2016: Zartes Lamm, große Rivalen – wer setzt sich durch?
Folge vom 28.09.2016
Mild, zart und voller Aroma: Mike Süsser sucht in Frankfurt das beste Lammgericht. Almaz aus dem „African Queen“, Federico vom „Hans Hendrix“ und Giuseppe vom „Ristorante Balducci“ treten gegeneinander an. Drei Küchen, drei Stile, ein Ziel: den goldenen Siegerteller gewinnen. Wer überzeugt die Jury mit Geschmack, Technik und Raffinesse?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
