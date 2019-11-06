Heute: Das beste Kartoffelgericht des AllgäusJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 06.11.2019: Heute: Das beste Kartoffelgericht des Allgäus
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kartoffel - die wohl beliebteste Beilage der Deutschen! Doch wie steht es um das Gemüse als Hauptgericht? Wir finden es im Allgäu für Sie heraus und testen im "Berggasthof Café Bergkristall" ein Allgäuer Kartoffelrösti, in der "Berghütte Bärenfalle" eine Kartoffelpizza und im "Hotel Mohren-Post" Krautschupfnudeln, ein traditionelles Allgäuer Gericht. Wer stürmt zum Gipfel und sichert sich den Goldenen Teller? Rechte: kabel eins
