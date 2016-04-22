Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 22.04.2016
Heute geht es um den besten Tafelspitz Berlins. Im Finale stehen das österreichische Restaurant "Austria - Das Original", das Lokal "Loreney" und das Restaurant "Brot & Salz". Wer kann mit seinem Tafelspitz den Fernsehkoch Andreas C. Studer und die Fachjury, Stefanie Hofeditz und Wolfgang "Filipp" de Filippo überzeugen? Wer gewinnt den heißbegehrten Siegerteller?

