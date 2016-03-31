Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 31.03.2016Ab 6

Mike Süsser und seine Jury testen heute die besten Schollen-Rezepte Hamburgs. Dabei erleben sie die gesamte Bandbreite der hanseatischen Gastronomie: von der Fischkneipe "Kleine Haie, Große Fische" über das Fischbistro "Fischbeisl" bis hin zum ländlichen Restaurant "Wein- und Friesenstube" ist alles dabei. Welcher der drei Gastronomen wird sich durchsetzen?

