Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 2: Wer ist hier der Boss?
42 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 6
Loris Tochter Mollie hilft im Salon aus und sorgt mit ihrem willensstarken Auftreten für einige Probleme. Auch die Bräute sind nicht ganz unkompliziert: die eine kauft ihr Brautkleid, obwohl ihr Verlobter noch im Gefängnis sitzt und die andere hat extremen Zeitdruck, da die Hochzeit in knapp drei Wochen in Griechenland stattfindet.
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited