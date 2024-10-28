Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 6: Die Braut sieht rot
42 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 6
Während Braut Erin sich nach einem sexy Hochzeitskleid umsieht, berät Verkäuferin Robin eine Mutter-Tochter-Duo, das mit Geistern spricht, in Sachen "perfektes Hochzeitskleid".
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited