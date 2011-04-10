Folge vom 10.04.2011
Im Regenwald DominicasJetzt kostenlos streamen
Meine Frau, die Wildnis und ich
Folge vom 10.04.2011: Im Regenwald Dominicas
45 Min.Folge vom 10.04.2011Ab 6
Mineralstoffe, Proteine und etwas Zucker: Wer hätte gedacht, dass ein kostenloser ISO-Drink so glücklich machen kann! Das Fertigmenü aus Kokosnüssen ist beim jüngsten Abenteuer von Mykel und Ruth aber auch dringend nötig - mit wildromantischer Urlaubs-Idylle hat ihr Trip auf die Karibik-Insel Dominica nämlich wenig zu tun. Das Antillen-Eiland besteht zu 80 Prozent aus dichtem Regenwald und steilem Gebirge - dementsprechend schweißtreibend gestaltet sich die Fortbewegung. Obendrein wird das Paar mitten im tiefsten Dschungel von einem heftigen Tropensturm überrascht. Das bedeutet: Ex-Soldat Mykel riskiert den Ehekrach seines Lebens, wenn er für seine Gattin nicht schnellstens einen halbwegs trockenen Unterschlupf organisiert.
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Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.