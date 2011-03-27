In AlaskaJetzt kostenlos streamen
Meine Frau, die Wildnis und ich
Folge vom 27.03.2011: In Alaska
Mit normalen Tretern kommt man im Tiefschnee nicht weit, das wussten schon die alten Indianer. Deshalb bastelt Ex-Soldat Mykel im eisigen Alaska für seine Gattin und sich ein duftes Paar Schneeschuhe. Diesmal hat es das Ehepaar in den Denali-Nationalpark, nahe des Mount McKinley - den höchsten Gipfel Nordamerikas - verschlagen. Einheimische nennen diese Region auch das „Bermuda-Dreieck Alaskas“, weil es dort häufig zu Flugzeugabstürzen kommt. In den letzten zehn Jahren fast 1200 Mal. Viele der Maschinen wurden danach nie wieder gefunden. Damit dieses Schicksal nicht auch Mykel und Ruth ereilt, widmen sich die beiden bei eisigem Nordwind umgehend ihrer Survival-To-Do-Liste: Die Punkte „Feuer machen“ und „Iglu bauen“ finden sich darauf ganz oben.