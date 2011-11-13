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Meine Frau, die Wildnis und ich

Gefangen im Bermuda-Dreieck

DMAXFolge vom 13.11.2011
Gefangen im Bermuda-Dreieck

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Meine Frau, die Wildnis und ich

Folge vom 13.11.2011: Gefangen im Bermuda-Dreieck

45 Min.Folge vom 13.11.2011Ab 12

Der alte Mann, seine Ehefrau und das Meer! Ex-Soldat Mykel ist wirklich keine Mimose, doch die Seekrankheit hat schon einige gestandene Mannsbilder in die Knie gezwungen. Der Survival-Profi speit sich im Bermuda-Dreieck buchstäblich die Seele aus dem Leibe und fühlt sich wie ein Hundertjähriger. Ruth ist inzwischen ernsthaft besorgt, denn ihr Göttergatte droht zu dehydrieren. Das Paar treibt in seinem Boot hilflos auf dem Atlantik und muss durchhalten bis Hilfe kommt, doch die Trinkwasservorräte sind alle aufgebraucht. Ziemlich grün im Gesicht erklärt der arg geschwächte Mykel seiner Gattin, was in dieser Notlage zu tun ist.

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