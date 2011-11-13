Meine Frau, die Wildnis und ich
Folge vom 13.11.2011: Gefangen im Bermuda-Dreieck
45 Min.Folge vom 13.11.2011Ab 12
Der alte Mann, seine Ehefrau und das Meer! Ex-Soldat Mykel ist wirklich keine Mimose, doch die Seekrankheit hat schon einige gestandene Mannsbilder in die Knie gezwungen. Der Survival-Profi speit sich im Bermuda-Dreieck buchstäblich die Seele aus dem Leibe und fühlt sich wie ein Hundertjähriger. Ruth ist inzwischen ernsthaft besorgt, denn ihr Göttergatte droht zu dehydrieren. Das Paar treibt in seinem Boot hilflos auf dem Atlantik und muss durchhalten bis Hilfe kommt, doch die Trinkwasservorräte sind alle aufgebraucht. Ziemlich grün im Gesicht erklärt der arg geschwächte Mykel seiner Gattin, was in dieser Notlage zu tun ist.
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Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.