Meine Frau, die Wildnis und ich
Folge vom 04.12.2011: Am Amazonas
45 Min.Folge vom 04.12.2011Ab 12
Verloren in den Weiten des Amazonas kämpft sich das Ehepaar Hawke auf einem primitiven und sehr wackeligen Kanu durch die grüne Hölle. Da ihr Menu-Plan in der Wildnis eher spärlich ist, müssen sich Myke und Ruth von Maden und Piranhas ernähren. Doch ...
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Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.