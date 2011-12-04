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Meine Frau, die Wildnis und ich

Am Amazonas

DMAXFolge vom 04.12.2011
Am Amazonas

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Meine Frau, die Wildnis und ich

Folge vom 04.12.2011: Am Amazonas

45 Min.Folge vom 04.12.2011Ab 12

Verloren in den Weiten des Amazonas kämpft sich das Ehepaar Hawke auf einem primitiven und sehr wackeligen Kanu durch die grüne Hölle. Da ihr Menu-Plan in der Wildnis eher spärlich ist, müssen sich Myke und Ruth von Maden und Piranhas ernähren. Doch ...

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