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Mike Brewer: Born Car Dealer

Deal mit Delle

DMAXFolge vom 22.06.2026
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Mike Brewer: Born Car Dealer

Folge vom 22.06.2026: Deal mit Delle

45 Min.Folge vom 22.06.2026

Mike Brewers Geschäftspartner James Elkington lässt sich leicht begeistern. Wenn er ein günstiges Vehikel sieht, schlägt er sofort zu. Doch manchmal lohnt sich ein genauerer Blick: Beide Türen des 208er Peugeot sind alles andere als makellos. Solche Fehler kosten in einem Autohaus bares Geld. Mike hat ebenfalls gegen eine goldene Regel verstoßen: Beim Fahrzeugkauf sollte man eher auf den Kopf als auf das Herz hören. Eine emotionale Entscheidung könnte den britischen Kfz-Experten teuer zu stehen kommen. Die Mechaniker in der Werkstatt in Polen übermitteln schlechte Nachrichten.

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