Mike Brewer: Born Car Dealer
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Mike Brewer: Born Car Dealer
Mike Brewer kauft und verkauft seit 27 Jahren Autos. Wenn es darum geht, für einen vielversprechenden Gebrauchtwagen einen günstigen Preis auszuhandeln, ist er unschlagbar. Er kennt die Stärken und Schwächen der verschiedenen Modelle und hat einen Riecher für gute Deals. Eigentlich wollte der Brite längst kürzer treten. Doch seine Frau Michelle hat andere Pläne: ein eigenes Autohaus. Ein siebenstelliger Betrag steht auf dem Spiel und die monatlichen Fixkosten liegen bei 30 000 Pfund. Das bedeutet: Anstatt bei Bier und Bowling das Leben zu genießen, muss Mike einen Gang höher schalten. Läuft der Kraftfahrzeugexperte in der eigenen Firma zur Bestform auf oder endet das Abenteuer im Fiasko?
Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.