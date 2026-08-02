STEALTH - Unsichtbare TechnikJetzt kostenlos streamen
MILITÄRTECHNIK
Folge vom 02.08.2026: STEALTH - Unsichtbare Technik
48 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Sie sehen aus wie Raumschiffe aus einem Science-Fiction Film: Jets mit Stealth-Technologie. Ihr Design macht die Tarnkappenflugzeuge für gegnerische Ortungssysteme fast unsichtbar und verschafft ihnen somit einen entscheidenden Vorteil. Auch moderne Militärschiffe wie die USS Zumwalt tarnen sich auf solche Weise - ihre außergewöhnliche Form und ein spezieller Anstrich zerstreuen feindliche Radar-Strahlen. Wie wird sich die Stealth-Technologie entwickeln? Kann sie das menschliche Auge überlisten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt