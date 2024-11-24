Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 4: Verhandlungsexperten
41 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 6
Josh Altman hat einen großen Deal an Land gezogen. Doch seine Kunden üben gehörig Druck aus. Derweil veranstalten James und David ein riesiges Familienevent. Und Tracy setzt ihre Hoffnungen in ein vielversprechendes Viertel.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen