sixxStaffel 8Folge 2vom 14.07.2023
42 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12

James Harris und David Parnes veranstalten ein exklusives Abendessen für potenzielle Interessenten in einem der zu verkaufenden Häuser. Einer der geladenen Klienten wird von Josh Flagg betreut, weshalb dieser sich unangekündigt zu der Dinnerparty gesellt. James und David müssen nun mit einer harten Konkurrenz kämpfen. Zur gleichen Zeit überlegen sich Josh Flagg und sein Freund Colton, ein neues Haus zu kaufen.

