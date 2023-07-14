Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 2: Viel Rauch um Nichts?
42 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12
James Harris und David Parnes veranstalten ein exklusives Abendessen für potenzielle Interessenten in einem der zu verkaufenden Häuser. Einer der geladenen Klienten wird von Josh Flagg betreut, weshalb dieser sich unangekündigt zu der Dinnerparty gesellt. James und David müssen nun mit einer harten Konkurrenz kämpfen. Zur gleichen Zeit überlegen sich Josh Flagg und sein Freund Colton, ein neues Haus zu kaufen.
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Dokumentation
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen