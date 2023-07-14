Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 3: Verlustgeschäft
42 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12
Das britische Duo James und David hat sich wegen des Verlustes einer Immobilie zerstritten. David nimmt einen Auftrag eines anonymen Kunden an, doch erzählt seinem Partner nichts davon. Wird diese Tat das Verhältnis der beiden Freunde und Arbeitskollegen noch weiter verschlechtern? Josh Altman hat mit anderen Problemen zu kämpfen. Seine Eltern warten sehnlichst auf Enkelkinder und setzten somit ihren Sohn und dessen Frau Heather unter Druck.
