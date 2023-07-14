Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 3vom 14.07.2023
Folge 3: Verlustgeschäft

42 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12

Das britische Duo James und David hat sich wegen des Verlustes einer Immobilie zerstritten. David nimmt einen Auftrag eines anonymen Kunden an, doch erzählt seinem Partner nichts davon. Wird diese Tat das Verhältnis der beiden Freunde und Arbeitskollegen noch weiter verschlechtern? Josh Altman hat mit anderen Problemen zu kämpfen. Seine Eltern warten sehnlichst auf Enkelkinder und setzten somit ihren Sohn und dessen Frau Heather unter Druck.

