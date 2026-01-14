Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Kamin der Farben

sixxStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Kamin der Farben

Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Folge 3: Kamin der Farben

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Andy und Aileen beauftragen Brian, einen großen Raum in ein Familienzimmer zu verwandeln. Das Paar wünscht sich einen stilvollen, modernen Look, der gleichzeitig die Persönlichkeit der Familie widerspiegelt. Brian bezieht die Kinder in die Gestaltung ein und bittet sie, ein Kunstwerk für die Wand zu schaffen. Mehrere Sofas bieten ausreichend Platz für die Familie und ihre Gäste. Doch als eines der bestellten Möbelstücke nicht rechtzeitig ankommt, gerät das Team unter Zeitdruck.

Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
sixx
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

