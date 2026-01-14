Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Königin und König

sixxStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Sabrina und Errol benötigen Hilfe bei der Umgestaltung ihres Schlafzimmers. Sabrina hat ein großes Interesse an Innenarchitektur und möchte aktiv in den Gestaltungsprozess eingebunden werden. Brian plant, den Raum in eine elegante und gemütliche Oase zu verwandeln. Der Innenarchitekt entscheidet sich für eine weiß-graue Tapete, die den Raum heller wirken lässt. Doch das Team gerät in Schwierigkeiten, als das große Himmelbett nicht durch die Tür passt.

