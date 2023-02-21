Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 2 vom 21.02.2023
Folge 2: New York vs. Venedig

88 Min. Folge vom 21.02.2023 Ab 12

Gibt es für Verona und San Diego Pooth in Venedig etwas zu naschen? Für Thomas Hayo geht es nur ein paar Straßen weiter. Mit Viviane Geppert lernt er, was es bedeutet als Bodyguard für die Sicherheit von Personen zu sorgen. Deutlich mehr Feingefühl müssen Verona und ihr Sohn San Diego Pooth in Venedig an den Tag legen, um in der Chocolaterie die perfekte Praline zu zaubern. Welches Team löst seine Job-Challenges am besten und sammelt die meisten Punkte?

