Mission: Job Unknown
Folge 5: Irland vs. Südafrika
87 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12
Finden Anni Friesinger und Jasna Fritzi Bauer auf die richtige Spur? No-Angels-Sängerinnen Nadja Benaissa und Lucy Diakovska erleben als Geisterjägerinnen in Irland Begegnungen der ganz besonderen Art. Aufregende (tierische) Begegnungen haben auch Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Olympiasiegerin Anni Friesinger als Safari-Guides im Südafrikanischen Busch. Ob sie auf der richtigen Fährte sind? Welches Team löst seine Job-Challenges am besten und sammelt die meisten Punkte?
Genre:Comedy, Reality
Produktion:DE, 2022
12
