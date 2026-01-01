Staffel 1Folge 2
Folge 2: Der nackte Zirkusdirektor
47 Min.Ab 16
An welche Grenzen gehen Menschen für Geld? Ingmar Stadelmann stellt seine Kandidaten auf die Probe. Sie behaupten, wahre Alleskönner zu sein, doch welchen harten Aufgaben werden sie sich wirklich stellen? Ob als nackter Zirkusdirektor mit Piercing oder als Eis essende Feuerprinzessin - am Ende winken 5.000 Euro
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSieben