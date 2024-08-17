Staffel 1Folge 4vom 17.08.2024
Mission Wahnsinn - Für Geld zum Held
Folge 4: Der Stadionsprecher mit der betäubten Zunge
Folge vom 17.08.2024
An welche Grenzen gehen Menschen für Geld? Ingmar Stadelmann stellt seine Kandidaten auf die Probe. Sie behaupten, wahre Alleskönner zu sein, doch welchen harten Aufgaben werden sie sich wirklich stellen? Als Stadionsprecher mit betäubter Zunge eine spontane Rede halten, als Kellner mit Gips-Arm bedienen oder im Vergnügungspark Hotdogs während einer Achterbahnfahrt verspeisen - werden alle Missionen erfolgreich gemeistert, winken am Ende bis zu 5.000 Euro.
