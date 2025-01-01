Mission Wildnis
Folge 1: Unter Nomaden
50 Min.Ab 6
Für Vincent geht es zu den Seenomaden, die in Stelzenhäusern im indischen Ozean leben und als beste Taucher der Welt gelten. Johannes tritt sein Abenteuer bei den Wüstennomaden in den Weiten der Sahara an. Wer stellt sich seiner "Mission Wildnis"? Wer schafft es, Teil eines traditionellen Stammes zu werden?
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Copyrights:© ProSieben