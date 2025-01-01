Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Staffel 1 Folge 6
51 Min.Ab 6

Harro soll in der mongolischen Steppe Teil der nomadischen Adlerjäger werden. Dafür muss er u. a. die Reitkunst lernen. Für Vincent geht es nach Borneo, um Mitglied der Dayak zu werden. Neben der Pythonjagd gehört auch ein traditionelles Tattoo zu den Aufnahmeritualen der früheren Kopfjäger.

