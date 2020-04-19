Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
Folge 3: Folge 3
107 Min.Folge vom 19.04.2020Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Sechs Selbermacher-Teams schreiten in einer weiteren Folge an ihre Werkbänke. In Projekt 1 müssen die kreativen Heimwerker zeigen, wie sie aus einem alten Stuhl ein neues Möbel zaubern, während im zweiten Projekt eine wahre Herausforderung auf engstem Raum auf sie wartet. Für eine Treppennische soll eine praktische als auch einfallsreiche Lösung gefunden werden. Welche Leistung überzeugt und von wem müssen wir uns verabschieden?
