SAT.1Staffel 1Folge 6vom 10.05.2020
107 Min.Folge vom 10.05.2020Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Finale bei "Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challenge". Die letzten drei Teams treten an. Das Projekt 1: der Bau einer Hausbar. Für drei Karaffen und vier Gläser soll eine passgenaue Hausbar geschaffen werden. In Projekt 2 wird ein letztes Mal eine Raumlösung gesucht. In 9 Stunden muss ein Wohnzimmer-Konzept für Jung und Alt entstehen. Welches Heimwerker-Duo überzeugt und holt sich die Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro mit nach Hause?

SAT.1
