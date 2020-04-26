Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
Folge 4
107 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Das erste Projekt steht für die fünf verbliebenen Heimwerker-Teams ganz im Zeichen der Sammelleidenschaft. Die Kandidaten sollen ein Regal für Lieblingsstücke kreieren, die darin bestens in Szene gesetzt werden. Beim zweiten Projekt müssen die Kreativ-Teams einen Essplatz für mindestens zwei Personen in einer Küche realisieren. Drei Teams mussten das Teilnehmerfeld schon verlassen - auch in dieser Sendung wird sich am Ende ein weiteres verabschieden müssen.
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
