Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Folge 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 26.04.2020
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Folge 4: Folge 4

107 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 6

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Das erste Projekt steht für die fünf verbliebenen Heimwerker-Teams ganz im Zeichen der Sammelleidenschaft. Die Kandidaten sollen ein Regal für Lieblingsstücke kreieren, die darin bestens in Szene gesetzt werden. Beim zweiten Projekt müssen die Kreativ-Teams einen Essplatz für mindestens zwei Personen in einer Küche realisieren. Drei Teams mussten das Teilnehmerfeld schon verlassen - auch in dieser Sendung wird sich am Ende ein weiteres verabschieden müssen.

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
SAT.1
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

