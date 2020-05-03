Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Folge 5

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 03.05.2020
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Folge 5: Folge 5

103 Min.Folge vom 03.05.2020Ab 6

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mit einem Sieg in Projekt 1 kann sich abermals ein Team vorzeitig für das Finale qualifizieren. Daher erwarten die Handwerker-Duos mit Spannung die erste Aufgabe. Und diese hat es in sich: Aus unterschiedlichen alten Holzkisten soll ein neues Möbelstück entstehen. In Projekt 2 wird eine einfallsreiche Raumlösung für ein Kinderzimmer gesucht. Ein schlichtes Kiefernholz-Bett und eine Kommode stehen bereits in der Box.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
SAT.1
Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe

Alle 1 Staffeln und Folgen