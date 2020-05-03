Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challe
Folge 5: Folge 5
103 Min.Folge vom 03.05.2020Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mit einem Sieg in Projekt 1 kann sich abermals ein Team vorzeitig für das Finale qualifizieren. Daher erwarten die Handwerker-Duos mit Spannung die erste Aufgabe. Und diese hat es in sich: Aus unterschiedlichen alten Holzkisten soll ein neues Möbelstück entstehen. In Projekt 2 wird eine einfallsreiche Raumlösung für ein Kinderzimmer gesucht. Ein schlichtes Kiefernholz-Bett und eine Kommode stehen bereits in der Box.
Genre:Kunsthandwerk, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1